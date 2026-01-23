Il dormitorio di via Godola, gestito dalla Caritas, ha riaperto dopo l’Epifania, offrendo un luogo di accoglienza e ascolto a chi ne ha bisogno. La struttura, recentemente rinnovata, mette a disposizione un letto, una cena calda e un servizio di ascolto, rappresentando un punto di riferimento nel sostegno alle persone in difficoltà della comunità.

Ha riaperto le porte dopo l’Epifania il dormitorio di via Godola che era stato chiuso temporaneamente per una ristrutturazione. Gestito dai volontari della Caritas diocesana è da anni un punto di riferimento per chi vuole rialzarsi, per chi cerca riparo nelle fredde notti invernali; e potersi riappropriare così di quella dignità che spesso la vita e la strada ti tolgono. "Per noi l’esperienza di via Godola – ha detto don Maurizio Manganelli, direttore di Caritas diocesana – rappresenta molto di più di un semplice dormitorio. E’ una casa di accoglienza, perchè la nostra missione è dare dignità alla persona, che viene accolta in un clima familiare, offrendo un pasto caldo, seduti ad un tavolo, per ascoltare le storie e i vissuti di chi spesso è solo ai margini della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘rifugio’ della solidarietà. Nella casa della Caritas un letto, la cena e l’ascolto

Il Rotary Club Arezzo ha offerto ieri la cena ai bisognosi della Mensa CaritasIl Rotary Club Arezzo ha organizzato ieri una cena speciale presso la Mensa Caritas di Arezzo, offrendo un momento di convivialità e solidarietà ai bisognosi della città.

La cena della mensa Caritas offerta e distribuita dal Rotary ArezzoIeri pomeriggio, il Rotary Club Arezzo ha organizzato e servito la tradizionale cena presso la mensa della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo, dimostrando impegno e solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà della comunità locale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il ‘rifugio’ della solidarietà. Nella casa della Caritas un letto, la cena e l’ascolto; I tre anni della Casa della Carità di Lecco; A Catona nasce un rifugio per i più fragili grazie a Nuova Solidarietà; Palazzo di Città si colora di verde per solidarietà con le vittime di Teheran.

Il Mercatino della Solidarietà compie 25 anniIl Mercatino della Solidarietà – Riciclare si può di Villanova di Bagnacavallo compie 25 anni. Un anniversario importante per una attività del tutto volontaristica che, dalla sua nascita, ha raccolto ... ilrestodelcarlino.it

Via della Spiga accende il Natale: festività all'insegna della sostenibilità e della solidarietàMilano, 25 novembre 2025 – Il salotto del quadrilatero di Milano accende il Natale in città all'insegna della sostenibilità e della solidarietà. Un percorso illuminato e sostenibile, sotto un cielo di ... ilgiorno.it

PASSEGGIATE SOLIDALI – CAMMINIAMO INSIEME PER LORO Il Nuovo Rifugio di Amola ti invita a una serie di passeggiate mensili nella natura: momenti di condivisione, movimento e solidarietà per aiutare i nostri amici a quattro zampe Prima pa - facebook.com facebook