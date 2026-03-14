Una lavatrice smart da 10 kg, prodotta da Xiaomi, è stata recentemente presentata in Cina al prezzo di 150 euro. La nuova Mijia front-load combina caratteristiche tecnologiche moderne con un costo accessibile, offrendo agli utenti una soluzione per il bucato più avanzata rispetto ai modelli tradizionali. Il dispositivo si distingue per le sue funzionalità intelligenti e il prezzo competitivo.

Xiaomi ha recentemente lanciato in Cina la nuova Mijia front-load da 10 kg, una lavatrice smart che coniuga prezzo contenuto e prestazioni avanzate. Nonostante il costo economico, il dispositivo offre caratteristiche interessanti e funzionalità di alto livello. La nuova lavatrice vanta un indice di lavaggio di 1,25, superiore alla media nazionale cinese di 1,03, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Il cestello ha un diametro di 525 mm e dispone di un flusso d’acqua 3D che ottimizza il contatto con i tessuti, mentre il detersivo è gestito tramite un sistema pre-mix, studiato per evitare residui sui vestiti. I programmi di lavaggio sono numerosi e diversificati: 35 dedicati alla rimozione delle macchie e 24 specifici per i vari tipi di tessuto, garantendo una pulizia efficace e personalizzata. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Lavatrice smart Xiaomi Mijia da 10 kg a soli 150€

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