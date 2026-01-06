WWE | CM Punk è ancora troppo forte per Bron Breakker non basta l’intervento della Vision

Nel recente episodio di Raw, CM Punk ha difeso con successo il WWE World Heavyweight Championship contro Bron Breakker. Nonostante l’intervento della Vision, Punk ha conquistato la vittoria dopo un match di oltre ventisei minuti. Questa sfida ha confermato la forza e la determinazione del campione, sottolineando la sua posizione di rilievo nel roster WWE.

CM Punk ha mantenuto il WWE World Heavyweight Championship nel main event dell’episodio di Raw andato in onda nella notte, sconfiggendo Bron Breakker al termine di un match ricco di colpi di scena durato oltre ventisei minuti. Il match tra CM Punk e Bron Breakker. L’incontro titolato si è svolto al Barclays Center di Brooklyn, New York, in una puntata a tema Stranger Things che celebrava il primo anniversario dello sbarco di Raw su Netflix. Bron Breakker, accompagnato da Paul Heyman, ha dominato le fasi iniziali dell’incontro, fermando un tentativo di salto di Punk e schiantandolo a terra già nei primi due minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk è ancora troppo forte per Bron Breakker, non basta l’intervento della Vision Leggi anche: WWE: CM Punk furioso a RAW, attacco totale a Bron Breakker e ai fratelli Steiner Leggi anche: WWE: Bron Breakker regge lo scontro verbale con CM Punk e infiamma la sfida del 5 gennaio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CM Punk criticato per le sue ultime prestazioni in WWE - CM Punk è stato uno dei protagonisti principali della stagione 2025, durante la quale ha conquistato il titolo mondiale anche grazie a un pizzico di fortuna. worldwrestling.it

Brutte notizie per CM Punk prima di WWE RAW - CM Punk si trova sotto forte pressione a WWE RAW, dove l'annuncio di un incontro importante mette a rischio il suo slancio. worldwrestling.it

Former WWE champion identified as the mystery man who attacked CM Punk at Survivor Series: WarGames - Reports - WWE Survivor Series ended on a shocking note as a mystery man climbed into the cage to attack CM Punk during the Men's WarGames match. sportskeeda.com

Post-punk, ricordi rave, elettro-rock sotto steroidi Troppo spesso, però, vuoi per il registro vocale di Luke Hemmings, vuoi per il mix di pop smussato, elettronica innocua e temi sentimentali ricorrenti, i 5 Seconds of Summer somigliano ai Maroon 5. Questo se - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.