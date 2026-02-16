Una rivalità dall’impatto crescente che già promette fuoco allo spettacolo di fine febbraio, con un duello tra Becky Lynch e AJ Lee annunciato come uno scontro decisivo oltre i confini dei titoli. Il contesto è definito da una dinamica personale, capace di trasformare una semplice contesa in un evento capace di tenere incollati allo schermo pubblico e appassionati. La rivalità tra le due atlete va oltre le cornici delle cinture e delle riconferme, assumendo una piega più personale che intensifica la posta in gioco. Becky Lynch ha lasciato intendere che l’obiettivo non è solo difendere un titolo, ma spezzare una trama che, a suo dire, è stata costruita per toglierle controllo e dignità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Becky Lynch minaccia AJ Lee di "rovinarle la vita" a Elimination Chamber

Le tensioni tra AJ Lee e Becky Lynch continuano.

AJ Lee torna a Raw e subito sfida all’Elimination Chamber.

