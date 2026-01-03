Tabellone WTA Brisbane 2026 | Sabalenka e Anisimova al via del primo 500 stagionale

Il tabellone WTA di Brisbane 2026 presenta il tradizionale torneo di avvio della stagione, classificato come WTA 500. La manifestazione vede la partecipazione di top player come Sabalenka e Anisimova, offrendo un'anteprima delle sfide che caratterizzeranno l’anno. Questo torneo rappresenta un’importante occasione per le giocatrici di partire con slancio verso una stagione ricca di competitività e successi.

Torna l'ormai tradizionale appuntamento con il WTA di Brisbane, già di particolare grido perché si tratta di un WTA 500, il primo di un'annata che si preannuncia fondata non solo sul duello Sabalenka-Swiatek, ma anche sull'approdo ai vertici di altre protagoniste. Intanto la bielorussa e Amanda Anisimova promettono scintille da queste parti, anche se per quanto riguarda la numero 1 c'è il potenziale pericolo Jelena Ostapenko, ammesso che la lettone riesca a giocare secondo il massimo delle sue potenzialità sia al secondo che all'eventuale terzo turno. E poi c'è la possibile rivincita della finale degli Australian Open agli ottavi con l'americana Madison Keys.

