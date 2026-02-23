WTA Merida 2026 Trevisan e Tona mancano l’accesso al tabellone principale

Martina Trevisan e Miriana Tona non riescono ad entrare nel tabellone principale del WTA di Merida 2026, fermandosi all’ultimo turno delle qualificazioni. Le due giocatrici italiane avevano lottato duramente per conquistare il loro posto, ma sono state eliminate da avversarie più esperte nel match decisivo. La competizione si è rivelata molto intensa, lasciando aperte nuove possibilità per le prossime occasioni. Entrambe ora si preparano per i prossimi tornei in calendario.

Si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni il cammino di Martina Trevisan e Miriana Tona nel WTA di Merida. Sul cemento messicano le due azzurre non riescono ad accedere al tabellone principale, dopo che sono state sconfitte rispettivamente dalla cinese Shuai Zhang e dall’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. Trevisan è stata sconfitta in due set set dalla cinese Zhang con il punteggio di 7-5 6-1 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita rimasta in equilibrio nel solo primo set, con l’azzurra che si è portata per due volte avanti di un break e che ha avuto anche la possibilità di servire sul 5-4, ma ha mancato poi tre set point, subendo la rimonta della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

