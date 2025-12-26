Il bilancio di fine anno del Presidente Mazzieri | Incredibile quanto fatto dagli azzurri del baseball

Non può che essere positivo il bilancio di fine anno di Marco Mazzieri, Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball arrivato al suo primo anno di incarico. L’autorità ha infatti firmato un lungo messaggio pubblicato sui canali federali, dicendosi soddisfatto per quanto fatto dalle Nazionali maggiori in un 2025 contraddistinto dalla vittoria delle azzurre agli Europei e del meraviglioso secondo posto ottenuto dalla squadra di baseball sempre nella rassegna continentale. Passi in avanti in vista di Los Angels 2028. “ Questo primo anno di presidenza è stato intenso, impegnativo e allo stesso tempo ricco di grandi soddisfazioni sportive ed emotive, che confermano la bontà del percorso intrapreso – ha detto Mazzieri – Sul fronte delle Nazionali Élite, il Softball si è riconfermato campione d’Europa al termine di un torneo straordinario, che ha visto le nostre ragazze protagoniste assolute per qualità tecnica, carattere e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

