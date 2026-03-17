Workaholism | l’Inail suona l’allarme per la dipendenza dal

L’Inail ha segnalato il 17 marzo 2026 una crescente diffusione del workaholism, una forma di dipendenza patologica dal lavoro che interessa sempre più lavoratori italiani. L’ente ha evidenziato come questa condizione possa avere ripercussioni sulla salute mentale e fisica delle persone coinvolte, richiamando l’attenzione sull’importanza di monitorare questa problematica nel contesto lavorativo.

Il 17 marzo 2026 l’Inail ha lanciato un allarme sulla diffusione del workaholism, una dipendenza patologica dal lavoro che minaccia la salute mentale e fisica dei dipendenti italiani. Questo fenomeno non è più legato solo alle ore lavorate, ma al rapporto psicologico tossico che il lavoratore instaura con il proprio impiego. L’ente per la prevenzione infortuni evidenzia come l’iperconnessione e la cultura della competizione abbiano trasformato il mercato del lavoro, rendendo i confini tra vita privata e professionale sempre più labili. La pubblicazione di questo documento informativo segna un passo cruciale verso la consapevolezza sui rischi psicosociali nascosti dietro la cosiddetta dedizione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Workaholism: l’Inail suona l’allarme per la dipendenza dal Articoli correlati Leggi anche: Workaholism, la dipendenza dal lavoro è sempre più diffusa: l’allarme Inail Salvati dal “rilevatore“. Fuga di gas nel sonno ma suona l’allarme: l'avevano installato dopo la tragedia di PorcariLucca, 3 marzo 2026 – Salvati dal rilevatore di monossido di carbonio e – indirettamente – dall’insegnamento scaturito dalla terribile tragedia della... Tutto quello che riguarda Workaholism l'Inail suona l'allarme per... Workaholism, la dipendenza dal lavoro è sempre più diffusa: l’allarme InailChe cos’è la dipendenza da lavoro, quali rischi comporta e come prevenirla secondo il recente documento informativo Inail sul workaholism ... quifinanza.it Workaholism: la scheda INAILL’INAIL, in data 9 marzo 2026, ha pubblicato la scheda Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento a cura di Dimeila, che offre indicazioni per riconoscere il Workaholism, una forma di ... ecnews.it