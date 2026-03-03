Salvati dal rilevatore Fuga di gas nel sonno ma suona l’allarme | l' avevano installato dopo la tragedia di Porcari

Un allarme di monossido di carbonio ha svegliato una famiglia a Lucca nella notte, permettendo loro di uscire in tempo dall’appartamento. L’impianto di rilevamento era stato installato dopo un incidente che aveva coinvolto una famiglia a Porcari. La fuga di gas si è verificata durante il sonno, ma grazie all’allarme sono stati evitati conseguenze più gravi.

Lucca, 3 marzo 2026 – Salvati dal rilevatore di monossido di carbonio e – indirettamente – dall'insegnamento scaturito dalla terribile tragedia della famiglia Kola a Porcari. E' successo la notte scorsa. Una famiglia residente alla periferia di Lucca è stata tirata giù dal letto alle 4 e mezza di notte dall'allarme del dispositivo in grado di intercettare il gas letale, probabilmente in questo caso sprigionato da una stufetta: il monossido di carbonio per sua caratteristica è infatti completamente inodore oltre che altamente tossico. L'acquisto dopo la tragedia dei Kola Il rilevatore di monossido era stato acquistato dalla famiglia di Lucca... Sono stati trasportati al pronto soccorso del San Luca di Lucca alle 4.45 della notte scorsa per crisi respiratoria in codice giallo. L'allarme è scattato alle 4 e mezza di notte ...