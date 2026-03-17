Negli ultimi anni, il fenomeno del workaholism, ovvero la dipendenza dal lavoro, si sta ampliando, attirando l’attenzione dell’Inail. La crescente diffusione delle tecnologie digitali, lo smart working e l’iperconnessione hanno modificato radicalmente il modo in cui milioni di persone vivono la propria attività quotidiana. Questa evoluzione ha portato a un aumento di situazioni in cui il lavoro occupa molto più spazio rispetto al passato.

Negli ultimi anni il lavoro ha cambiato profondamente volto. La diffusione delle tecnologie digitali, lo smart working, l’iperconnessione e la crescente competizione hanno trasformato il modo in cui milioni di persone vivono la propria attività professionale. In questo contesto sta emergendo con sempre maggiore evidenza un fenomeno psicologico e organizzativo chiamato workaholism, ovvero la dipendenza dal lavoro. Non si tratta semplicemente di “lavorare molto”: è un comportamento che può avere effetti negativi sulla salute psicofisica del lavoratore, sulle relazioni familiari, sull’equilibrio delle organizzazioni e sulla produttività delle aziende. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Workaholism, la dipendenza dal lavoro è sempre più diffusa: l’allarme Inail

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