Il ruolo delle Pmi un libro di Francesco Napoli Sbarra | Fondamentali per la crescita del Mezzogiorno

Un nuovo libro di Francesco Napoli analizza il ruolo delle piccole e medie imprese, evidenziando la loro importanza per l’economia italiana. Secondo Sbarra, queste aziende sono fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno e contribuiscono in modo significativo alla crescita regionale. Il testo si concentra sulla presenza e sull’impatto di queste imprese nel panorama economico nazionale.

Le piccole e medie imprese rappresentano una componente essenziale del sistema economico italiano e stanno offrendo un contributo decisivo alla crescita del Mezzogiorno. Lo ha sottolineato Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, intervenendo alla presentazione del libro di Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi e presidente Confapi Calabria, ospitata nella sede Inail. Il volume, intitolato “Dalla crisi alla rinascita: le PMI e l’energia del nuovo miracolo economico”, affronta il ruolo delle piccole e medie imprese italiane e le principali sfide che queste realtà affrontano in una fase di trasformazione economica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Pmi e credito, a Napoli il confronto su ruolo del fintech, banche digitali e aiuti di Stato Infrastrutture aree industriali del Mezzogiorno, stanziati 300 milioni: l'annuncio di SbarraIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri: "Importante stanziamento di risorse pubbliche per investimenti strategici al Sud" I... Altri aggiornamenti su Francesco Napoli Temi più discussi: Pmi ed energia, a Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli; Dalla Crisi alla Rinascita: a Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli sul futuro delle Pmi italiane · LaC News24; Il sottosegretario Sbarra alla presentazione del libro del vicepresidente nazionale Confapi Francesco Napoli · ilreggino.it; PMI, energia e competitività: da Roma il dibattito sul nuovo ‘miracolo economico’ italiano. PMI, energia e competitività: da Roma il dibattito sul nuovo ‘miracolo economico’ italianoAlla sede dell’INAIL la presentazione del libro di Francesco Napoli: energia, burocrazia e accesso al credito tra le sfide per la competitività delle PMI. fortuneita.com Sertorio,elezione Bianchi rafforza ruolo Pmi in crescita PaeseL'elezione di Fausto Bianchi alla presidenza della Piccola Industria di Confindustria avviene in una fase storica in cui va rafforzato ulteriormente il ruolo delle Pmi nel rilancio economico e ... ansa.it Buon compleanno a Francesco Calabrese, ovvero Franco I, nato a Napoli il 10 marzo del 1943. Insieme a Franco IV (Francesco Romano) ha formato un duo beat molto amato. Il loro brano più conosciuto e di maggior successo è sicuramente "Ho scritto t’amo - facebook.com facebook