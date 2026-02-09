La Cna e Unicredit hanno firmato un accordo per aiutare le piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e sostenere l’innovazione digitale. Le due organizzazioni lavoreranno insieme per rafforzare le aziende più piccole del paese e aiutarle a crescere.

La Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, e Unicredit hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione con l’obiettivo di rafforzare l’accesso al credito, supportare l’innovazione digitale e la crescita dimensionale da parte delle micro, piccole e medie aziende. La Cna associa 620 mila imprenditori che forniscono lavoro a 1,2 milioni di persone. Grazie alla partnership, le imprese associate a Cna potranno beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, sviluppate in coerenza con i principali driver della trasformazione economica contemporanea – sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cna e Unicredit, accordo per l’innovazione digitale e la crescita dimensionale delle pmi

Approfondimenti su Cna Unicredit

Cna e Unicredit hanno firmato un accordo per aiutare le micro, piccole e medie imprese a crescere e innovare.

Questa mattina a Napoli si è tenuto un convegno dedicato alle piccole e medie imprese della regione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cna Unicredit

Argomenti discussi: Cna e UniCredit rafforzano l’accesso al credito per artigiani e Pmi con un accordo su innovazione, sostenibilità e crescita; UniCredit stringe un accordo con CNA per la digitalizzazione e la crescita delle PMI; Conto Termico 3.0: online il nuovo portale per le richieste; CNA e UniCredit: accordo per l'innovazione digitale e la crescita dimensionale delle Pmi.

CNA e Unicredit, accordo per l’innovazione digitale e la crescita dimensionale delle PMILa Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, e Unicredit hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione con l’obiettivo di rafforzare l’accesso al cre ... msn.com

Cna e Unicredit insieme per l'innovazione digitale e crescita pmiCna e Unicredit hanno sottoscritto un importante accordo di collaborazione con l'obiettivo di rafforzare l'accesso al credito, supportare l'innovazione digitale e la crescita dimensionale da parte del ... ansa.it

CNA e UniCredit, accordo per l'innovazione digitale e la crescita dimensionale delle PMI https://vivere.me/gwbg #cna #unicredit #pmi #imprese facebook

L'accordo intende favorire una maggiore interazione tra le reti territoriali di Cna e UniCredit x.com