Windows 11 meno crash e più stabilità con l’ultimo update

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5077181 per Windows 11 il 16 febbraio 2026, perché molti utenti si lamentavano di crash frequenti e problemi di stabilità. Questo aggiornamento mira a risolvere i problemi più diffusi, migliorando la performance e riducendo i blocchi improvvisi. In alcune prove, i computer con Windows 11 hanno mostrato una diminuzione delle schermate blu e un avvio più rapido.

Windows 11: Un Aggiornamento Cruciale per Stabilità e Sicurezza. Microsoft ha rilasciato un aggiornamento significativo per Windows 11, denominato KB5077181, il 16 febbraio 2026. La patch risolve 58 vulnerabilità di sicurezza, affronta problemi di stabilità che affliggevano gli utenti – in particolare nel gaming – e mira a ristabilire la fiducia dopo mesi di rilasci problematici. L'update si distingue per un'implementazione insolitamente stabile, sorprendendo la comunità tecnica. Una Risposta alle Vulnerabilità, con Notepad al Centro dell'Allarme. L'aggiornamento cumulativo di febbraio per Windows 11 affronta un ampio spettro di vulnerabilità, sottolineando l'importanza di un approccio proattivo alla sicurezza informatica.