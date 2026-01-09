Su WhatsApp arriva un lucchetto segreto per nascondere davvero le tue chat
WhatsApp ha lanciato il nuovo Lucchetto Chat, una funzione che permette di nascondere le conversazioni sensibili. Questa opzione garantisce un livello di privacy più elevato, rendendo le chat accessibili solo attraverso autenticazione o codice segreto. La novità si inserisce nell’obiettivo di offrire agli utenti maggiore controllo e sicurezza sulle conversazioni private all’interno dell’app.
WhatsApp introduce il Lucchetto Chat, una funzione che nasconde le conversazioni sensibili e le rende accessibili solo tramite autenticazione o codice segreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
