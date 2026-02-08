Will Lewis, il Ceo del Washington Post, si dimette. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che il giornale ha licenziato un terzo dei suoi dipendenti. Lewis ha deciso di lasciare l’incarico, mentre la testata continua a affrontare problemi economici e di organico.

L’editore e Ceo del Washington Post, Will Lewis, ha annunciato sabato le sue dimissioni, tre giorni dopo che il giornale in difficoltà ha annunciato il licenziamento di un terzo del suo personale. Lewis ha annunciato le sue dimissioni in una e-mail di due paragrafi allo staff del giornale, affermando che dopo due anni di trasformazione, “ora è il momento giusto per me di farmi da parte”. Il direttore finanziario del Post, Jeff D’Onofrio, è stato nominato editore temporaneo. I tagli hanno portato alla chiusura della sezione sportiva. Né Lewis né il miliardario proprietario del giornale, Jeff Bezos, hanno partecipato all’incontro con i membri dello staff che ha annunciato i licenziamenti mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Washington Post, si dimette il Ceo Will Lewis

Il Washington Post si prepara a un cambio di rotta dopo le dimissioni di Will Lewis, il suo amministratore delegato.

Il Washington Post ha annunciato che Will Lewis si dimette subito da amministratore delegato e direttore editoriale.

