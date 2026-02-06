Al Washington Post, i licenziamenti hanno lasciato tutti senza parole. La decisione di tagliare più di un terzo dei posti di lavoro è stata comunicata in modo brusco, creando sconcerto tra i dipendenti. La notizia si è diffusa rapidamente, mentre i lavoratori si chiedono come cambierà il futuro della testata.

America oggi Autocrazia Usa: Jeff Bezos licenzia 300 reporter della testata resa celebre dall’inchiesta Watergate. Mentre investe 75 milioni sul documentario dedicato a Melania Trump America oggi Autocrazia Usa: Jeff Bezos licenzia 300 reporter della testata resa celebre dall’inchiesta Watergate. Mentre investe 75 milioni sul documentario dedicato a Melania Trump Allo shock dei licenziamenti al Washington Post, si è aggiunta la modalità con cui è stato annunciato il taglio di più di un terzo dell’organico della storica testata. Mercoledì la redazione è stata convocata ad una riunione virtuale di prima mattina in cui il direttore, Matt Murray e il capo del personale, Wayne Connell, che hanno comunicato l’eliminazione delle pagine sportive e dell’inserto libri. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sul Washington Post si abbatte l’oscurità

Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, la provincia di Brindisi è stata interessata da un’intensa ondata di maltempo.

La relazione della Presidente Colosimo sull’affaire Striano rappresenta un elemento chiave nel contesto delle recenti tensioni legate a dossier, spyware e strumenti di sorveglianza illegale in Italia.

Licenziata dal Washington Post mentre racconta la guerra in Ucraina: Sono devastataUna giornalista del Washington Post ha attaccato il quotidiano dopo essere stata licenziata mentre si trovava sul campo, in Ucraina. Lizzie Johnson ha rotto il silenzio dopo che il Post ha annunciato ... tg.la7.it

Washington Post, lo sfogo della giornalista licenziata in zona di guerra: «Sono devastata, non ho parole»Lizzie Johnson e altri colleghi del Washington Post hanno postato sul social network X la rabbia per i licenziamenti. Su GoFundMe parte una raccolta fondi ... corriere.it

I "ricchi". Hanno il potere economico, il potere politico, il potere di condizionare l' informazione. Bezos, che ha 250.000.000.000 di dollari licenzia 300 giornalisti del Washington Post. Perché di sua proprietà. x.com

Jeff Bezos (proprietario del Washington Post) ha licenziato in tronco 300 giornalisti (un terzo di tutto il personale, tra i quali premi Pulitzer e corrispondenti da Medio Oriente, Cina e Taiwan) chiudendo redazioni locali, sportive e culturali e, allo stesso tempo, ha facebook