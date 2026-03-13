A Ferrara, dal 14 marzo al 19 luglio, si terrà una mostra dedicata a Andy Warhol presso il Palazzo dei Diamanti. L'esposizione presenta più di 150 opere che rappresentano un momento importante nella carriera dell'artista. La mostra celebra il 50° anniversario di quella storica rassegna, portando in città una selezione significativa di lavori di Warhol.

La città estense ospiterà dal 14 marzo al 19 luglio una riedizione della storica mostra di Andy Warhol, portando a Palazzo dei Diamanti oltre 150 opere che segnarono un punto di svolta nella produzione dell’artista. Questo evento celebra il cinquantenario di quell’esposizione trasgressiva, dove per la prima volta furono elevate a protagoniste anonime drag queen afro-americane e portoricane invece delle icone tradizionali dello spettacolo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, con il sostegno dell’Andy Warhol Museum di Pittsburgh. L’obiettivo dichiarato è riscoprire la forza iconica di immagini esplosive e verificare l’attualità della ricerca artistica di Warhol nel contesto contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Warhol a Ferrara: 150 opere per il 50° anniversario

Articoli correlati

Warhol a Ferrara: 150 opere, 50 anni dopo la prima mostraIl cuore della città estense batte più forte in questi giorni di marzo 2026, mentre i capolavori del maestro della Pop Art giungono per...

Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai DiamantiFerrara, 11 marzo 2026 – Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, palazzo dei...

Tutto quello che riguarda Warhol a Ferrara 150 opere per il 50...

Temi più discussi: Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai Diamanti; Ladies and Gentlemen: il ritorno di Andy Warhol a Ferrara; Ladies and Gentlemen: Andy Warhol a Ferrara - Aise.it; I volti di Warhol tornano a Ferrara: gli ultimi preparativi.

Andy Warhol a Ferrara 50 anni dopo con 'Ladies and Gentlemen'(ANSA) - FERRARA, 13 MAR - Cinquant'anni dopo la mostra di Andy Warhol 'Ladies and Gentlemen', che portò a Palazzo dei Diamanti di Ferrara una selezione di oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni, se ... msn.com

Ladies and Gentlemen, torna a Ferrara dopo 50 anni la mostra dell'artista Andy Warhol a Palazzo dei DiamantiDopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140 mila visitatori, Palazzo dei Diamanti ospita da domani un altro evento di portata internazionale. cronacacomune.it

12 marzo 1967 Esce The Velvet Underground & Nico! Scopri la storia del leggendario album prodotto da Andy Warhol - facebook.com facebook

#fotodelgiorno: Jean-Michel Basquiat fotografato da Andy Warhol nel 1985. x.com