Pioggia ed eventi estremi la Puglia nel mirino del maltempo | Rischio idrogeologico per 230 Comuni

Una perturbazione intensa ha portato pioggia battente e temporali forti in Puglia, causando preoccupazioni tra le autorità regionali. Secondo i dati, ben 230 Comuni sono a rischio di alluvioni e frane a causa delle condizioni meteorologiche estreme. La maggior parte delle località, circa l’89%, deve fare i conti con situazioni di dissesto idrogeologico, mentre il 9,1% dell’intera regione presenta un pericolo elevato o molto elevato di frane. La situazione si aggrava in alcune zone colpite da allerta rossa, con interventi di emergenza già in corso.

Nel territorio regionale, secondo l'analisi di un rapporto Ispra effettuata da Coldiretti, l'allarme sarebbe presente nell'89% dei Comuni. Nel 9,1% delle zone si registra il pericolo frane I fenomeni estremi impattano sull’89% dei Comuni in Puglia che risultano a rischio di dissesto idrogeologico, con una quota pari al 9,1% dell’intero territorio regionale classificato a pericolosità da frana, di cui il 3,1% a rischio elevato e molto elevato. Sono questi i dati riportati da Coldiretti Puglia, sulla base dei numeri presenti in un rapporto di Ispra. L'analisi è compiuta in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici che alternano lunghi periodi siccitosi a precipitazioni intense e violente.🔗 Leggi su Baritoday.it In Puglia a rischio 32mila alveari, l'allarme di Coldiretti: "Colpa di clima ed eventi estremi" Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento; In Sicilia la politica non tiene il passo del cambiamento climatico; Maltempo a Roma, eterna emergenza: Troppa pioggia. Il Campidoglio cerca le contromisure; Anbi, al sud torna la paura alluvioni per il ciclone di San Valentino. Pioggia ed eventi estremi, la Puglia nel mirino del maltempo: Rischio idrogeologico per 230 ComuniNel territorio regionale, secondo l'analisi di un rapporto Ispra effettuata da Coldiretti, l'allarme sarebbe presente nell'89% dei Comuni. Nel 9,1% delle zone si registra il pericolo frane ... baritoday.it Maltempo, la pioggia può salvare da siccità ma eventi estremi minacciano l’89% dei comuniPUGLIA - La pioggia può salvare la Puglia dalla siccità, ma i fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni in Puglia che risultano a rischio di dissesto ... corrieresalentino.it Gomma o Acciaio Quando febbraio colpisce duro con pioggia e fango, la “gomma” delle macchine standard a volte non basta. Serve il cingolo pesante per preparare il terreno. In Passari & Cilia siamo specializzati in ciò che va verso l’alto: ponteggi comp facebook