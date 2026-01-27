Coste profonda preoccupazione per la vulnerabilità del territorio meridionale | Puglia 900 chilometri Geologi

La regione meridionale italiana, in particolare Puglia, si mostra vulnerabile di fronte a eventi meteorologici estremi come mareggiate e tornado. La preoccupazione riguarda la capacità di proteggere il territorio e la popolazione da fenomeni climatici intensi, come quelli causati dal ciclone Harry. È importante monitorare e rafforzare le strategie di prevenzione e gestione delle emergenze per tutelare le aree a rischio.

Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “In merito ai recenti eventi meteorologici estremi di gennaio 2026, tra cui il ciclone Harry che ha colpito con violenza le coste di Sicilia e Calabria causando mareggiate e fenomeni assimilabili a tornado, esprimo profonda preoccupazione per la vulnerabilità del territorio meridionale. Entro la metà delle spiagge italiane sono a rischio entro la fine del secolo, ad esempio il Gargano e il Salento sono le aree pugliesi particolarmente a rischio erosione. E’ necessaria una “riflessione veloce” e sono necessari  interventi mirati che vadano oltre la gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Il numero uno dei geologi pugliesi lancia l'alert: "Coste del Gargano e Salento a rischio erosione"

Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione.

Rischio coste: “Gargano seconda area più a rischio in Italia. Bisogna agire ora” Geologi

