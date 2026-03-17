Voto frammentato il secondo turno sarà un test per l’Eliseo

Il secondo turno delle elezioni sarà un banco di prova per l’Eliseo, mentre alle comunali si registra un’astensione superiore al 40%, un dato insolito per questo tipo di consultazioni. La situazione politica si presenta molto frammentata, con più forze in campo e un quadro elettorale che riflette questa divisione. I risultati delle urne stanno definendo un quadro politico più complesso e articolato rispetto al passato.

Elezioni comunali Astensione record, oltre il 40%. Tengono i partiti tradizionali: la destra ex neo-gollista (Lr) e il Ps, verso la vittoria a Parigi Elezioni comunali Astensione record, oltre il 40%. Tengono i partiti tradizionali: la destra ex neo-gollista (Lr) e il Ps, verso la vittoria a Parigi Una forte astensione, inabituale alle comunali, oltre il 40%. Un panorama politico che conferma la frammentazione delle legislative. E l’attesa di qualche sorpresa per il secondo turno, domenica prossima, che riguarda esclusivamente comuni di una certa entità. Il secondo turno è un laboratorio per le presidenziali tra poco più di un anno. Il primo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Voto frammentato, il secondo turno sarà un test per l’Eliseo Articoli correlati Leggi anche: Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027 Leggi anche: Australian Open: Musetti al secondo turno. Sarà derby tricolore con Sonego Tutto quello che riguarda Voto frammentato Discussioni sull' argomento Voto frammentato, il secondo turno sarà un test per l’Eliseo; Francia al voto per eleggere 35mila sindaci, test Eliseo; Santa Marinella al Voto: frammentazione record e corsa a cinque; Francia al voto, la sfida nelle città, il test del Rn, il rischio per i verdi: cosa c’è in gioco con vista sulle presidenziali del 2027. L'incertezza domina nella città doriana con le forze politiche ancora alle prese con candidature e alleanze. Il quadro a pochi mesi dal voto è a dir poco frammentato con le potenziali coalizioni che stentano ad uscire allo scoperto. I dettagli nel servizio video - facebook.com facebook