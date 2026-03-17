Voto frammentato il secondo turno sarà un test per l’Eliseo

Da cms.ilmanifesto.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo turno delle elezioni sarà un banco di prova per l’Eliseo, mentre alle comunali si registra un’astensione superiore al 40%, un dato insolito per questo tipo di consultazioni. La situazione politica si presenta molto frammentata, con più forze in campo e un quadro elettorale che riflette questa divisione. I risultati delle urne stanno definendo un quadro politico più complesso e articolato rispetto al passato.

Elezioni comunali Astensione record, oltre il 40%. Tengono i partiti tradizionali: la destra ex neo-gollista (Lr) e il Ps, verso la vittoria a Parigi Elezioni comunali Astensione record, oltre il 40%. Tengono i partiti tradizionali: la destra ex neo-gollista (Lr) e il Ps, verso la vittoria a Parigi Una forte astensione, inabituale alle comunali, oltre il 40%. Un panorama politico che conferma la frammentazione delle legislative. E l’attesa di qualche sorpresa per il secondo turno, domenica prossima, che riguarda esclusivamente comuni di una certa entità. Il secondo turno è un laboratorio per le presidenziali tra poco più di un anno. Il primo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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