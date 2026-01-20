Australian Open | Musetti al secondo turno Sarà derby tricolore con Sonego

Luca Musetti si è qualificato per il secondo turno dell'Australian Open, preparando un derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego. Dopo aver condiviso un momento di festa a Hong Kong, i due tennisti si trovano ora di fronte nel prestigioso torneo di Melbourne. Un incontro che aggiunge interesse alla sfida tra i protagonisti del tennis italiano, consolidando la presenza del nostro sport nel circuito internazionale.

Il destino ha un tempismo beffardo. Dieci giorni fa alzavano insieme un trofeo nel cielo di Hong Kong, uniti e sorridenti. Tra poche ore, invece, dovranno darsi battaglia. Lorenzo Musetti approda al secondo turno degli Australian Open, ma il tabellone gli riserva subito un incrocio ad alta tensione emotiva. Dall’altra parte della rete ci sarà Lorenzo Sonego. Il talento di Carrara si prepara dunque a un derby tutto azzurro contro il suo compagno di doppio. L’esordio del toscano non è stato una passeggiata. Musetti ha superato il turno grazie al ritiro del belga Collignon, al termine di un match che si stava rivelando più complicato e spigoloso del previsto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Australian Open 2026: Musetti al secondo turno, Sonego avanza. Out CocciarettoAll'Australian Open 2026, Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno grazie al ritiro di Raphael Collignon, mentre Sonego avanza nel torneo maschile.

Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli Australian OpenLorenzo Musetti si prepara agli Australian Open con un percorso difficile, passando dal possibile derby con Sonego a un terzo turno impegnativo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli…; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Raphael Collignon al primo turno dell'Australian Open? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; Australian Open, oggi Musetti-Collignon - Diretta; Il programma di martedì 20 gennaio: quando giocano Sinner e Musetti.

Australian Open, avanzano Sonego, Musetti e Darderi. Due gli azzurri eliminati al primo turno - I risultati dei nostri della notte a Melbourne: sarà derby tra i due Lorenzo, Cocciaretto e Nardi tornano a casa ... corrieredellosport.it

Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro. Ora il derby con Sonego - Lorenzo Musetti supera un difficile primo turno contro il belga Collignon che si ritira per crampi. Al secondo turno derby italiano ... ilfattoquotidiano.it

Una questione di pochi minuti, forse di secondi: l'azzurro ha rischiato perfino il ritiro agli Australian Open - facebook.com facebook

Sinner-Gaston, 1° turno degli Australian Open: Jannik comincia la caccia al primo slam dell'anno | Diretta x.com