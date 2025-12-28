Auser di Forlimpopoli, 26mila euro per accompagnare gli anziani.

Si è conclusa la raccolta fondi promossa dal gruppo Auser di Forlimpopoli e destinata all’acquisto di un’auto ibrida da 7 posti. Il mezzo andrà a sostituire quello attuale, ormai divenuto obsoleto, e servirà al trasporto degli anziani che necessitano di un accompagnamento per visite mediche, rinnovo documenti o anche solo andare a fare la spesa. Lanciata nelle scorse settimane, la raccolta fondi ‘Insieme si va’ ha raggiunto la cifra di oltre 26mila euro. Il gruppo direttivo della sede operativa locale Auser di Forlimpopoli ha ringraziato i donatori che hanno contribuito all’acquisto di una nuova auto destinata agli accompagnamenti sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

