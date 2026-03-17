Voterò sì al referendum perché credo in una giustizia più giusta e più equilibrata Parla Rocca

Francesco Rocca, laureato in Giurisprudenza, ha lavorato come avvocato penalista e si è impegnato nella lotta alle mafie. Dopo aver ricevuto minacce, ha trascorso sei anni sotto scorta. Recentemente ha dichiarato che voterà sì al referendum, sostenendo la necessità di una giustizia più giusta ed equilibrata.

Laureato in Giurisprudenza, Francesco Rocca ha passato sei anni sotto scorta dopo aver lavorato a lungo come avvocato penalista in prima linea nella lotta alle mafie. Oggi è Presidente della Regione Lazio ma la sua conoscenza e competenza dell’ambito giuridico lo rendono un attento osservatore del mondo della giustizia e delle sue dinamiche, soprattutto in vista del referendum confermativo che domenica e lunedì chiamerà al voto milioni di italiani per esprimersi sulla riforma del governo Meloni approvata dal Parlamento italiano. Il Secolo d’Italia lo ha intervistato in esclusiva, provando ad affrontare questioni concrete che più di altri riguardano la vita quotidiana dei cittadini, come il grande tema della sanità, tra liste di attesa e ospedali pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Voterò sì al referendum perché credo in una giustizia più giusta e più equilibrata”. Parla Rocca Articoli correlati Referendum giustizia, Paolo Capone, Segretario Generale UGL: “Il Sì è una scelta di responsabilità per una giustizia più equilibrata e credibile”“L’iniziativa promossa dall’UGL a Catania rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della... Referendum, Nappi (Lega): votare “Sì” per una giustizia più giusta Referendum 22-23 marzo: Severino Nappi invita a votare “Sì” per una magistratura libera e la tutela dei diritti dei cittadini “L’unica strada da... «NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026 Aggiornamenti e notizie su Parla Rocca Temi più discussi: Garantisti per il Sì Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni; Blog | Voterò No al referendum sulla giustizia: la divisione dei poteri vale più della separazione delle carriere; Sì Riforma, tappa nell'entroterra forlivese: cittadini e amministratori a confronto sulla giustizia; Fiera, c’è il referendum: banchi in via Diaz. Referendum giustizia, Calenda: Voterò Sì, fosse stato un referendum su Meloni avrei votato NoCarlo Calenda sul referendum sulla giustizia: Voterò sì, ma se fosse stato un referendum su Meloni avrei votato no. la7.it Referendum, l'appello di Giorgia Meloni alla sinistra del SìBisogna andare a votare pensando a ciò che occorra realmente al Paese, senza farsi condizionare da interessi di parte che vadano oltre il bene ... iltempo.it Buongiorno Francesco Andria Salvatore La Rocca, volevo chiedere un’informazione, posso inserire per punteggio nelle GPS concorso pnrr1 adee in classe di Eeee e viceversa! Perché nella domanda parla di grado specifico non classe di concorso. Grazie! - facebook.com facebook