Referendum Nappi Lega | votare Sì per una giustizia più giusta 

Severino Nappi invita a partecipare al voto durante il referendum del 22-23 marzo, sostenendo che un sì possa contribuire a una magistratura più equa e a una maggiore tutela dei diritti di tutti i cittadini. La sua posizione si concentra sulla necessità di rafforzare il sistema giudiziario attraverso le scelte degli elettori. La decisione di votare si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma della giustizia.

Referendum 22-23 marzo: Severino Nappi invita a votare “Sì” per una magistratura libera e la tutela dei diritti dei cittadini. “ L’unica strada da percorrere per l’affermazione di una giustizia più giusta, per una magistratura finalmente libera dalle correnti e per la garanzia e la tutela di un diritto fondamentale del cittadino, è quella che impone di votare ‘Sì’ al referendum del 22 e 23 marzo. È la strada che abbiamo percorso anche oggi, ribadendo contenuti rispetto alle falsità diffuse da chi, per mera ideologia e posizionamento politico, e non avendo altri argomenti, continua ad inquinare i pozzi. Noi continuemo con questa battaglia di civiltà, la stessa che la Lega sta portando avanti con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro Giuseppe Valditara, alla guida dell’Associazione ‘Lettera150?”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I motivi del SÌ spiegati in modo chiaro dal magistrato Natalia Ceccarelli. Non seguite le indicazioni di qualche politicante che vuole trasformare il referendum sulla giustizia in un referendum sul Governo.