Volley serie B1 femminile Olimpia primo capitombolo Il tiebreak sorride a Ostiano

Nel campionato di volley femminile di Serie B1, Olimpia Teodora subisce la prima sconfitta contro Fantini Ostiano, che si impone al tiebreak. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre. Tra le protagoniste, Vidi e Tresoldi hanno contribuito significativamente alla vittoria di Ostiano, mentre Olimpia ha mostrato segnali di resistenza nel corso della gara.

Fantini Ostiano 3 Olimpia Teodora 2 OSTIANO: Casarotti 3, Tosi 3, Comotti 24, Vidi 28, D'Este 12, Tresoldi 18 Zampedri (L); Masciullo. All. Magri. TEODORA: Poggi 4, Casini 6, Boninsegna 26, Monaco 7, Fabbri 5, Marchesano 13, Franzoso (L); Balducci 9, Bendoni 5. NE: Ratti e Piani. All. Rizzi. Parziali: 25-17, 25-23, 19-25, 22-25, 15-9 Cade a Ostiano la lunga imbattibilità (11 partite) dell' Olimpia Teodora che si consola con il punto che vale il primo posto matematico al termine del girone di andata. La formazione cremonese - con Tosi regolarmente in campo, ma poco servita - esprime una pallavolo superiore all'attuale classifica (6°posto) e mette alle corde la capoclassifica sin dai primi scambi, chiudendo il primo set con un ottimo 52% in attacco che si oppone ad una prestazione modesta dell'Olimpia in questo fondamentale.

