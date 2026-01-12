Volley serie C alla Pietro Pezzi il derby con Orbite E' la quarta vittoria di fila
La Pietro Pezzi conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di volley serie C, battendo Orbite nel derby giocato sabato al Palacosta davanti a oltre 300 spettatori. La sfida, intensa e combattuta, ha premiato gli sforzi della squadra di Saporetti, che si mantiene in zona play-off. Un inizio positivo per il 2026, confermando il buon momento della formazione.
Per la Pietro Pezzi il 2026 si apre con una vittoria, nel derby giocato sabato contro Orbite; davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 300 gli spettatori presenti al Palacosta, arrivano 3 punti sudati in un match combattuto che consentono ai ragazzi di Saporetti di mantenersi in zona play. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Volley, Milano espugna Cisterna e conquista la quarta vittoria di fila in SuperLega
Leggi anche: Derby per la Querzoli Volley Forlì in casa della Consar Pietro Pezzi Ravenna
Npsg cerca punti contro i Diavoli Rosa. Futura a Sanremo, Mulattieri a Lavagna; Lusa Massa vince la prima senza Solaroli. Successi anche per Lugo e Castel San Pietro; Olimpia, con Trieste arriva la prima gioia casalinga della stagione; Volley femminile - Serie C» e serie D»: il programma. Le lucchesi ricominciano tutte oggi in casa.
Volley femminile - Serie "C» e serie "D». ACopLat e Paif IMG sugli scudi. Pantera super, McDonald’s ko - In serie "C" si riprende con la medesima capolista, vale a dire la ACopLat Porcari che mantiene la vetta della classifica a ... lanazione.it
Volley serie B, C e D. La Pietro Pezzi non si scuote. Ossigeno per la My Mech Cervia - Proseguono le note dolenti nel girone D di serie B maschile di volley per la squadra ravennate della Consar Pietro Pezzi, sconfitta 0- sport.quotidiano.net
Volley serie b, c, d. Pietro Pezzi ko, Fenix Faenza a gonfie vele - Turno intenso per le formazioni ravennati di volley sparse fra serie B, C e D. ilrestodelcarlino.it
Volley serie B, Scalia Volley Sciacca vince in Calabria Scalia Volley Sciacca apre il nuovo anno con un successo netto e convincente. Nella XII giornata del campionato di serie B maschile, la squadra allenata da Tani Frinzi Russo si impone con un perentorio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.