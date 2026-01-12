Volley serie C alla Pietro Pezzi il derby con Orbite E' la quarta vittoria di fila

La Pietro Pezzi conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di volley serie C, battendo Orbite nel derby giocato sabato al Palacosta davanti a oltre 300 spettatori. La sfida, intensa e combattuta, ha premiato gli sforzi della squadra di Saporetti, che si mantiene in zona play-off. Un inizio positivo per il 2026, confermando il buon momento della formazione.

Per la Pietro Pezzi il 2026 si apre con una vittoria, nel derby giocato sabato contro Orbite; davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 300 gli spettatori presenti al Palacosta, arrivano 3 punti sudati in un match combattuto che consentono ai ragazzi di Saporetti di mantenersi in zona play. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

