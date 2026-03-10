Champions Europa e Conference League su Sky e NOW | tre serate di calcio europeo con l’Atalanta e le italiane

Sky e NOW trasmetteranno tre serate di calcio europeo con le squadre italiane, inclusa l’Atalanta, in occasione delle partite di Champions, Europa League e Conference League. Martedì 10 e mercoledì 11 marzo si svolgeranno gli ottavi di Champions League, con sette partite in diretta, tra cui spicca il match tra Atalanta e Bayern Monaco.

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di Champions League con 7 partite live, Atalanta-Bayern Monaco in primo piano. Giovedì 12 marzo 16 partite tra Europa e Conference League con Bologna-Roma, Fiorentina e Lazio in campo. Tre serate di grande calcio europeo in arrivo sulla Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Si parte martedì 10 marzo con la UEFA Champions League, si prosegue mercoledì 11, e si chiude giovedì 12 con la doppia finestra di UEFA Europa League e Conference League. Tutto in esclusiva su Sky, con 185 partite su 203 di Champions disponibili fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Champions League 2024/25, svelati i premi ufficiali! Quanto hanno incassato le italiane anche da Europa League e Conference League

