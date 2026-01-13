CEV Champions League femminile | il grande volley europeo in diretta su Sky e NOW

La CEV Champions League femminile torna in diretta su Sky e NOW dal 13 al 15 gennaio, con la quarta giornata della fase a gironi. Le squadre italiane Novara, Scandicci, Milano e Conegliano si contendono importanti punti nelle rispettive sfide. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di volley europeo, con partite chedetermineranno il percorso verso le fasi finali.

Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio la quarta giornata della fase a gironi: Novara, Scandicci, Milano e Conegliano protagoniste nella Casa dello Sport con quattro sfide decisive per la qualificazione Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del grande volley europeo. Da martedì 13 gennaio prende il via la 4ª giornata . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: CEV Champions League Femminile Sky NOW, Italia pronta a dominare la stagione europea

Leggi anche: LIVE Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile in DIRETTA: venti minuti al debutto europeo delle meneghine

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; Coppe europee – Tripla trasferta il 7 gennaio: Milano a Istanbul, Conegliano a Lodz e Chieri a Nancy; Eczacibasi Istanbul - Numia Vero Volley Milano CEV Champions League (F); La Numia Milano vola ad Istanbul per il big match europeo contro l’Eczacibasi.

Pallavolo Turchia – Il Fenerbahçe annuncia: ospiteremo per due anni la Final Four della Champions League femminile - Il Fenerbahce Medicana Istanbul, la squadra allenata da Marcello Abbondanza, nelle cui file dalla scorsa estate milita la MVP dell'ultimo Campionato del Mondo ha annunciato che per 2 stagioni consecut ... ivolleymagazine.it