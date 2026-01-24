Valentino racconta la storia di Sarah e del suo papà invisibile, un legame che ha attraversato difficoltà e perdita. Dalla vita a Tor Bella Monaca al riscatto personale, la giovane ha trovato nel mondo dello stilismo un sostegno silenzioso e determinante. Un racconto di speranza e rinascita, senza clamore, ma con un messaggio di fiducia nel futuro.

Non tutte le eredità brillano sotto i riflettori. Alcune arrivano in silenzio, dentro pacchi anonimi, bonifici discreti, attenzioni che non chiedono nulla in cambio. Per Sarah Silvestri, la salvezza ha avuto il volto e la riservatezza di Valentino Garavani. Uno stilista leggendario che, lontano dalle passerelle, ha scelto di diventare un "papà ombra" per una bambina di Tor Bella Monaca rimasta sola dopo una tragedia. A raccontare per la prima volta questa storia tenuta segreta per trent'anni è la stessa Sarah in un'intervista a "Leggo": "Mi ha pagato i libri, la scuola, parte della mia prima macchina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Valentino, la storia segreta di Sarah e del suo papà invisibile: "Non voleva pubblicità. Voleva solo che io avessi un futuro"

