Mugnano bimbo cerca di vendere in strada libri e disegni | voleva usare i soldi per un regalo alla sorellina

A Mugnano, un bambino di 11 anni ha deciso di vendere libri e disegni fatti da lui per raccogliere fondi destinati a un regalo di Natale per la sorellina. La sua iniziativa dimostra quanto l’amore e la desiderio di condividere siano ancora vivi, anche nelle piccole azioni quotidiane. Questa storia sottolinea il valore della generosità e dell’affetto familiare, offrendo un esempio di innocenza e altruismo.

