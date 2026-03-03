Infortunio Kean il centravanti ex Juve è uscito dolorante in Udinese Fiorentina Le ultime sulle sue condizioni

Durante la partita tra Udinese e Fiorentina, il centravanti ex Juventus è uscito dal campo dolorante. L’incidente si è verificato nel corso del match e ha coinvolto il giocatore, che è stato accompagnato fuori dal campo. Le sue condizioni attuali non sono state ancora ufficialmente comunicate, ma si tratta di un infortunio che ha causato la sua uscita anticipata dal terreno di gioco.

