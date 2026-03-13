Un monsignore ha annunciato di non partecipare più a un congresso di Md, spiegando che l’indipendenza della magistratura non rappresenta un privilegio ma una protezione fondamentale dello Stato di diritto. Ha dichiarato di farlo con amarezza, sottolineando di voler tutelare le istituzioni e di essere costretto a rinunciare alla propria presenza a causa del clima di confusione e rumore che circonda la questione.

“Con l’ amarezza di chi vede la sostanza soffocata dal frastuono e con il dovere di custodire le istituzioni, ho deciso di rinunciare alla mia presenza”. Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, rende nota così la sua decisione di non partecipare, come annunciato giorni fa, al XXV Congresso di Magistratura democratica in corso a Roma. La scelta di prendere parte a un’iniziativa promossa da una delle associazioni di magistrati in prima linea nel fronte del No al Referendum sulla giustizia, aveva provocato qualche critica. “Se monsignor Savino vuole parlare di Costituzione, le Camere penali sarebbero ben felici di invitarlo anche a parlarne davanti agli avvocati”, dichiarava a fine febbraio il presidente delle Camere Penali per il Sì, Francesco Petrelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monsignor Savino rinuncia al congresso di Md: “Indipendenza magistratura non è un privilegio, ma tutela sostanziale dello Stato di diritto”

