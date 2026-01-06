Patentino per vivere con un cane | la frammentaria situazione in Italia
In Italia, la regolamentazione sul possesso di cani, in particolare quelli considerati potenzialmente pericolosi, è frammentaria e varia tra i vari Comuni. Alcuni prevedono percorsi di formazione obbligatori, altri ancora non hanno adottato normative specifiche. La mancanza di una legge nazionale rende difficile un quadro uniforme, lasciando ai territori la possibilità di definire le proprie regole per garantire sicurezza e corretta gestione dei cani.
La questione "cani potenzialmente pericolosi" e la soluzione "patentino": in assenza di una legge nazionale, ci sono Comuni che propongono percorsi di formazione obbligatori e altri che non hanno stabilito nulla. Un excursus su come in Italia si affronta la mancanza di conoscenza della specie che ci è più vicina da sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
