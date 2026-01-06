Patentino per vivere con un cane | la frammentaria situazione in Italia

In Italia, la regolamentazione sul possesso di cani, in particolare quelli considerati potenzialmente pericolosi, è frammentaria e varia tra i vari Comuni. Alcuni prevedono percorsi di formazione obbligatori, altri ancora non hanno adottato normative specifiche. La mancanza di una legge nazionale rende difficile un quadro uniforme, lasciando ai territori la possibilità di definire le proprie regole per garantire sicurezza e corretta gestione dei cani.

