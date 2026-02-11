Il comandante della polizia penitenziaria racconta di episodi di violenza in carcere. Secondo lui, gli agenti erano ormai esasperati e hanno reagito in modo impulsivo. Ha visto agenti che hanno picchiato, dato schiaffi e usato manganelli sui detenuti. Alcuni di loro hanno perso il controllo, ma il comandante spiega di aver cercato di calmarli senza intervenire direttamente, perché le botte sono durate poco e non sembravano avere un intento di vendetta. La situazione, secondo lui, è stata breve e nessuno si è fermato a riflettere

Tempo di lettura: 3 minuti “ Ho visto agenti che hanno picchiato, dato schiaffi e manganellate ai detenuti, qualcuno ha perso la testa, ho detto a qualche agente di stare calmo, ma non sono intervenuto per porre fine alle violenze perché si trattava di episodi durati per breve tempo, in cui non ho notato accanimento. E perché il personale era esasperato”. E’ così che il comandante della Polizia Penitenziaria Pasquale Colucci ha spiegato in aula, nel corso dell’esame reso come imputato, perché non intervenne per interrompere i pestaggi commessi dagli agenti penitenziari ai danni dei detenuti del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), fatti avvenuti il sei aprile 2020 che hanno dato luogo ad un maxi-processo con 105 imputati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze in carcere, il comandante: “Gli agenti erano esasperati”

Approfondimenti su Carcere Violenza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carcere Violenza

Argomenti discussi: Violenze nel carcere di Torino, otto agenti condannati in primo grado; Sette agenti della Penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di Torino; Carcere di Torino, violenze sui detenuti: sette condanne per tortura,sei assoluzioni; Radio Carcere: Speciale Tortura - I 16 processi pendenti in ogni regione per le violenze subite dai detenuti in 15 carceri e nel Cpr di Torino. Suicidati - Il ragazzo di 26 anni che si è impiccato nel carcere di Viterbo.

Violenze in carcere: comandante, 'gli agenti erano esasperati'Ho visto agenti che hanno picchiato, dato schiaffi e manganellate ai detenuti, qualcuno ha perso la testa, ho detto a qualche agente di stare calmo, ma non sono intervenuto per porre fine alle violen ... ansa.it

Ancora violenza al carcere di Torino, agente ferito al Padiglione B: il sindacato denuncia emergenza sicurezzaAncora tensione e ancora un agente ferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Questa mattina, intorno alle 10.30, nel Padiglione B, un violento alterco tra due detenuti è degenerato in ... giornalelavoce.it

Cronaca. Rimini, 29enne in carcere per minacce e violenze alla madre - facebook.com facebook

Nuove violenze nel carcere di Prato x.com