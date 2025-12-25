Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il sud-est di Taiwan, con epicentro nella contea di Taitung, facendo tremare edifici e strade e spingendo molte persone a uscire all’aperto per la paura. La scossa è stata avvertita distintamente in un’ampia area dell’isola, soprattutto lungo la costa orientale, dove l’attività sismica è storicamente più intensa. Il sisma si è verificato a una profondità relativamente bassa, un elemento che ha aumentato la percezione della scossa anche a diversi chilometri di distanza dall’epicentro. Nei filmati diffusi online si vedono lampadari oscillare, oggetti cadere dagli scaffali e persone cercare riparo, mentre la terra trema improvvisamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di magnitudo 5.7: paura tra la popolazione

Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.9 avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.3 sul Vesuvio alle 4,31: avvertita dalla popolazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

? La terra trema: lieve scossa di terremoto, la zona dell'epicentro; Pozzuoli torna a tremare, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei; Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est.

Terremoto oggi all’Aquila, 2.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.2 a Cosenza - 7 di magnitudo: il bollettino di domenica 30 novembre 2025 dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta Con l’inizio di una nuova giornata – ovviamente quella di oggi, ... ilsussidiario.net

Scossa di terremoto in Valcellina - Alle ore 21:45 del 19 dicembre, una scossa di terremoto di Magnitudo 3,1 (ML Richter) è stata registrata con epicentro nell’abitato di Claut. rainews.it