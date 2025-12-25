Terremoto scossa di magnitudo 5.7 | paura tra la popolazione
Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il sud-est di Taiwan, con epicentro nella contea di Taitung, facendo tremare edifici e strade e spingendo molte persone a uscire all’aperto per la paura. La scossa è stata avvertita distintamente in un’ampia area dell’isola, soprattutto lungo la costa orientale, dove l’attività sismica è storicamente più intensa. Il sisma si è verificato a una profondità relativamente bassa, un elemento che ha aumentato la percezione della scossa anche a diversi chilometri di distanza dall’epicentro. Nei filmati diffusi online si vedono lampadari oscillare, oggetti cadere dagli scaffali e persone cercare riparo, mentre la terra trema improvvisamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
