Terremoto in Abruzzo e Molise di magnitudo 2.5 in piena notte paura tra la popolazione

Nella notte, l'Abruzzo e il Molise sono stati interessati da due scosse sismiche di magnitudo 2,5. Per fortuna, non sono stati segnalati danni o feriti. L'evento ha causato preoccupazione tra la popolazione, ma le autorità rassicurano sulla situazione sotto controllo. Si continuerà a monitorare l'area per eventuali sviluppi.

Due diverse scosse sismiche sono state avvertite in Abruzzo e in Molise, causando paura tra la popolazione. Gli epicentri del terremoto sono stati in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, e di Isernia, in Molise, e in entrambi i casi la magnitudo è stata di 2.5 gradi sulla scala Richter. La scarsa profondità dell’ipocentro ha fatto avvertire le scosse chiaramente alla popolazione, ma non sembrano esserci stati danni seri. Il primo terremoto in provincia dell'Aquila Il secondo terremoto in provincia di Isernia Un altro terremoto a Messina dopo lo sciame sismico Il primo terremoto in provincia dell’Aquila Pochi secondi prima dell’1:00 di notte del 22 gennaio una scossa di terremoto di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

