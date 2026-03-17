Vincenzo Santopadre | Sinner deve essere grato alla sconfitta di Alcaraz Sapeva cosa fare

Vincenzo Santopadre commenta il successo di Jannik Sinner a Indian Wells, sottolineando come la sconfitta di Alcaraz abbia rappresentato un momento importante per il talento italiano. Santopadre afferma che Sinner è diventato più efficace dopo le sconfitte e spiega che il giocatore sapeva come agire durante il torneo. Inoltre, fa il punto anche sul ritorno in campo di Sonego.

"Sinner più letale dopo una sconfitta". Vincenzo Santopadre analizza ai microfoni di Fanpage il trionfo di Jannik a Indian Wells e fa il punto sul rientro in campo di Sonego. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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