Lorenzo Sonego | Santopadre trasmette tranquillità Spero Sinner diventi uno step sopra Alcaraz

Lorenzo Sonego, con un passato ricco di alti e bassi nel 2025, ha commentato l’importanza della tranquillità trasmessa da Santopadre, suo coach. Ha espresso fiducia nelle capacità di Sinner, auspicando che possa superare Alcaraz. La sua stagione è stata caratterizzata da risultati altalenanti, alternando prestazioni di rilievo negli Slam a performance meno costanti nei tornei minori ATP.

Lorenzo Sonego ha vissuto un 2025 sulle montagne russe, con un paio di acuti importanti negli Slam, ma allo stesso tempo con un rendimento non esaltante nei tornei meno prestigiosi del circuito ATP. Il trentenne piemontese, capace di raggiungere nel corso della passata stagione i quarti agli Australian Open e gli ottavi a Wimbledon, si presenta ai nastri di partenza del 2026 da numero 40 del ranking mondiale con l’obiettivo di replicare l’ottima tournée australiana di un anno fa e mettere nel mirino nei prossimi mesi un possibile ingresso in top20. Che bilancio tracci della tua stagione e che voto daresti? “Direi che il bilancio della stagione è positivo: per la prima volta in carriera ho raggiunto i quarti di finale in uno Slam, in Australia a inizio anno, e ho ottenuto un altro ottimo risultato a Wimbledon con gli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

