Turista travolta sulle strisce pedonali da uno scooter davanti al Maschio Angioino

Una turista piemontese di 58 anni è stata coinvolta in un incidente mentre attraversava le strisce pedonali davanti al Castel Nuovo, a Napoli. La donna è stata travolta da uno scooter, evento che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. L'incidente si è verificato ieri e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per chiarire le cause dell'accaduto.

Una turista piemontese di 58 anni è stata travolta ieri da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'altezza del Castel Nuovo. Trasportata d'urgenza dall'ambulanza in codice rosso all'Ospedale del Mare è attualmente in osservazione. Le sue condizioni di salute sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

