Proteste per l’Iran a Londra manifestante si arrampica sui muri dell’ambasciata iraniana e sostituisce la bandiera – Video

A Londra, un manifestante ha scalato i muri dell’ambasciata iraniana a Westminster, sostituendo la bandiera della Repubblica islamica con quella monarchica. L’azione si inserisce nelle proteste in corso in Iran, dove da settimane i cittadini contestano il regime degli ayatollah. L’evento ha attirato l’attenzione sui movimenti di dissenso e sulle tensioni politiche legate alle recenti manifestazioni nel Paese.

