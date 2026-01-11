Proteste per l’Iran a Londra manifestante si arrampica sui muri dell’ambasciata iraniana e sostituisce la bandiera – Video

A Londra, un manifestante ha scalato i muri dell’ambasciata iraniana a Westminster, sostituendo la bandiera della Repubblica islamica con quella monarchica. L’azione si inserisce nelle proteste in corso in Iran, dove da settimane i cittadini contestano il regime degli ayatollah. L’evento ha attirato l’attenzione sui movimenti di dissenso e sulle tensioni politiche legate alle recenti manifestazioni nel Paese.

A Londra un manifestante ha scalato il balcone dell’ambasciata iraniana a Westminster e ha sostituito la bandiera della Repubblica islamica con quella dell’era monarchica, nel corso di una protesta a sostegno dei manifestanti che in Iran da settimane contestano il regime degli ayatollah. Filmati diffusi via social mostrano l’uomo in piedi sul balcone mentre rimuove la bandiera ufficiale e la sostituisce con il Leone e Sole, simbolo dell’ex Iran imperiale, con agenti della polizia schierati sotto l’edificio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

