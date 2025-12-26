Putin in versione cartoon nella famosa serie ‘Prostokvashino’ | Operazione soft power
Roma, 26 dicembre 2025 – Ci sono lo zio Fyodor, il gatto Matroskin, il cane Sharik, il postino Pechkin e. il presidente russo Vladimir Putin nell'atteso episodio di Capodanno del famoso cartone animato ‘Prostokvashino’, trasmesso in Russia. Il capo del Cremlino per la prima volta appare in versione cartoon tra i protagonisti della serie animata tanto amata dai bambini e prodotta dalla Soyuzmultfilm. Ad annunciarlo è l'agenzia Ria Novosti, che ha anche diffuso alcune immagini. L'iniziativa, considerata uno strumento di ‘soft power’ per promuovere la Russia e la sua cultura all'estero, era stata anticipata da Yuliana Slashcheva, presidente del Consiglio di amministrazione della Soyuzmultfilm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
