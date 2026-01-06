Sabrina Ferilli preside carismatica vittima di revenge porn per un video intimo diffuso illegalmente | trama e curiosità di A testa alta

Sabrina Ferilli interpreta Virginia, preside apprezzata e rispettata, protagonista della serie “A testa alta – Il coraggio di una donna”. La trama affronta temi come il rispetto, la dignità e le sfide personali, tra cui la diffusione illegale di un video intimo. La serie, in onda su Canale 5 a partire dal 7 gennaio, offre uno sguardo sobrio e realistico su una storia di coraggio e resilienza.

Un preside carismatica e temuta quanto amata. È la storia di Virginia protagonista delle tre puntate della nuova serie Mediaset “A testa Alta – Il coraggio di una donna”, in onda da mercoledì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ad interpretare la protagonista è Sabrina Ferilli. Dunque Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma, ha ideato “A Testa Alta”, un progetto contro la dipendenza digitale. La donna sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sabrina Ferilli preside carismatica vittima di revenge porn per un video intimo diffuso illegalmente: trama e curiosità di “A testa alta” Leggi anche: A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv Leggi anche: A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ferilli preside accende la fiction Mediaset 2026, tra i volti Garko e Valle - Mediaset apre la stagione della fiction 2026 con Sabrina Ferilli nel ruolo di una preside che finisce al centro di uno scandalo per un video rubato. ansa.it

