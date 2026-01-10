Il Comeper spegne le candeline | ventidue anni di Comitato Mesagne per la ricerca

Da brindisireport.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio segna il 22° anniversario del Comeper – Comitato Mesagne per la ricerca, organismo di volontariato fondato nel 2004. In questi anni, il comitato ha lavorato con impegno nel sostenere progetti e iniziative legate alla ricerca e alla solidarietà nel territorio di Mesagne, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità locale.

MESAGNE - Il 10 gennaio ricorre il 22° anniversario del Comeper – Comitato Mesagne per la picerca, organismo di volontariato (Odv) fondato il 10 gennaio 2004 presso il Notaio Lavinia Vacca. Un traguardo significativo e una felice occasione per riaffermare con forza la missione che da oltre due. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: La biblioteca spegne le prime 30 candeline

Leggi anche: Ha guidato l'auto fino a 94 anni: ora spegne 100 candeline

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.