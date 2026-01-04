Lunedì alle 20:30 allo stadio Vigorito si disputa la 20ª giornata di Lega Pro girone C tra Benevento e Crotone. Tra i pitagorici assente il difensore Berra, ceduto alla Salernitana, mentre torna in campo l’attaccante Tumminello. Mister Longo sottolinea l’importanza di “fame, identità e voglia di essere una squadra importante” per affrontare al meglio questa sfida.

Ex l’attaccante Tumminello. Tra i pitagorici mancherà il difensore Berra ceduto alla Salernitana. Mister Longo: “Fame, identità e voglia di essere squadra importante”. Probabili formazioni: Benevento (4-2-3-1): Vannucchi, Pierozzi, Scognamiglio, Saio, Ceresoli, Maita, Prisco, Lamesta, Manconi, Simonetti, Tumminello. All Floro Flores Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius, Sandri, Zunno, Gomez, Maggio, Murano. All. Longo Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Alessandro Cassano (Saronno)-Pierpaolo Carella (L’Aquila) Quarto giudice a bordo campo: Domenico Castellone di Napoli Operatore FVS: Cristian Robilotta di Sala Consilina È sul terreno del Vigorito che il Crotone ripartirà per la prima del girone di ritorno e del nuovo anno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lega Pro girone C 20esima giornata Benevento vs Crotone lunedi stadio Vigorito ore 20:30

Leggi anche: Lega Pro 15esima giornata girone C Crotone sconfitto (2-0) in trasferta dal Cerignola

Leggi anche: Lega Pro 13esima giornata girone C il Crotone imbattuto (0-0) in trasferta contro la Salernitana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie C girone C. Salernitana, preso un'altro difensore, classe '95; Serie C, Trapani deferito per violazioni amministrative: rischio nuova penalizzazione; Serie C, ecco gli orari dalla 24esima alla 31esima giornata per Catania, Trapani e Siracusa; Serie C girone C. Casarano, il calendario delle gare fino alla 12a giornata di ritorno.

In Serie C Girone B fissate date e orari di otto giornate: Arezzo-Ravenna si giocherà domenica 1° marzo alle 17.30 - La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare dalla giornata 24 alla giornata 31 di campionato con date e relativi orari. corriereromagna.it