Lega Pro girone C 20esima giornata Benevento vs Crotone lunedi stadio Vigorito ore 20 | 30

Lunedì alle 20:30 allo stadio Vigorito si disputa la 20ª giornata di Lega Pro girone C tra Benevento e Crotone. Tra i pitagorici assente il difensore Berra, ceduto alla Salernitana, mentre torna in campo l’attaccante Tumminello. Mister Longo sottolinea l’importanza di “fame, identità e voglia di essere una squadra importante” per affrontare al meglio questa sfida.

Ex l’attaccante Tumminello. Tra i pitagorici mancherà il difensore Berra ceduto alla Salernitana. Mister Longo: “Fame, identità e voglia di essere squadra importante”. Probabili formazioni: Benevento (4-2-3-1): Vannucchi, Pierozzi, Scognamiglio, Saio, Ceresoli, Maita, Prisco, Lamesta, Manconi, Simonetti, Tumminello. All Floro Flores  Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius, Sandri, Zunno, Gomez, Maggio, Murano. All. Longo  Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido  Ass. Alessandro Cassano (Saronno)-Pierpaolo Carella (L’Aquila) Quarto giudice a bordo campo: Domenico Castellone di Napoli  Operatore FVS: Cristian Robilotta di Sala Consilina  È sul terreno del Vigorito che il Crotone ripartirà per la prima del girone di ritorno e del nuovo anno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

