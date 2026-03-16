Calcio a 5 femminile il Clt trionfa in serie C con due giornate d’anticipo

Il Clt Calcio a 5 femminile ha vinto il campionato umbro di serie C con due giornate di anticipo, confermando il suo dominio durante tutta la stagione. La squadra, allenata da mister Nicola Ugolini, ha ottenuto la vittoria grazie ai risultati conseguiti nel corso delle partite. La conquista del titolo mette fine a un percorso di successi e si conclude con i festeggiamenti per il team.

Dodici vittorie, un pareggio e 129 gol realizzate per le ragazze di mister Nicola Ugolini: “Il vero valore di questa vittoria risiede nelle difficoltà che abbiamo incontrato senza mai cedere” I numeri raccontano meglio di ogni altra parola il percorso delle ragazze del Clt: 129 gol realizzati e appena 13 subiti, con 12 vittorie e un pareggio. Un cammino netto e lineare che ha evidenziato la superiorità della squadra per tutto il campionato. La vittoria decisiva è arrivata con il successo per 0-5 in trasferta contro il Città di Orte, risultato che ha dato il via ai festeggiamenti per la conquista matematica del titolo. Tra i dati più significativi della stagione spicca anche la classifica marcatori, guidata da Elisa Torelli con 33 reti, seguita dalla compagna di squadra Di Bella, autrice di 24 gol. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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