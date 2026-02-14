Viaggio della Memoria il Comune con gli studenti a Trieste Budapest Vienna e Auschwitz

Il Comune di Padova organizza il Viaggio della Memoria per il 20252026, perché vuole far conoscere agli studenti le atrocità della Shoah. Quest’anno, i ragazzi visiteranno Trieste, Budapest, Vienna e Auschwitz, luoghi simbolo di una pagina oscura della storia europea. Durante il tour, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare testimoni e approfondire le testimonianze dirette di chi ha vissuto quei momenti. La visita si svolge in un percorso che combina memoriali, musei e incontri con storici, per rendere più vivo il ricordo di quanto accaduto.

Anche per l'anno scolastico 20252026, il Comune di Padova promuove e sostiene l'esperienza del Viaggio della Memoria che, da più di vent'anni, permette agli studenti delle scuole secondarie di II grado della città di visitare alcuni dei luoghi più significativi della tragedia della Shoah.