Viaggio della Memoria 2026 studenti in visita al campo di concentramento di Auschwitz
Nel 2026, gli studenti di Cori e della provincia di Latina hanno partecipato al Viaggio della Memoria, visitando il campo di concentramento di Auschwitz. Un’esperienza volta a promuovere la consapevolezza storica e il rispetto per le vittime delle atrocità del passato. Il percorso intende favorire una riflessione approfondita sui valori di memoria e umanità, attraverso un momento di formazione e confronto.
Gli studenti di Cori, con i loro coetanei della provincia di Latina, sono partiti per il viaggio della Memoria 2026. Dieci i giovani della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo statale ‘Cesare Chiominto’, insieme a due insegnanti-accompagnatori e alla delegata ai Gemellaggi.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Viaggio della Memoria 2026: il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Come iscrivere la tua scuola. NOTA MIMIl Viaggio della Memoria 2026 propone una visita online ai campi di Auschwitz-Birkenau il 26 gennaio, organizzata dal MIUR e dal MEIS.
