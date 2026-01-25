Viaggio della Memoria 2026 studenti in visita al campo di concentramento di Auschwitz

Nel 2026, gli studenti di Cori e della provincia di Latina hanno partecipato al Viaggio della Memoria, visitando il campo di concentramento di Auschwitz. Un’esperienza volta a promuovere la consapevolezza storica e il rispetto per le vittime delle atrocità del passato. Il percorso intende favorire una riflessione approfondita sui valori di memoria e umanità, attraverso un momento di formazione e confronto.

