Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 13 | 25

Oggi alle 13:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo le ultime notizie sulle condizioni del traffico. La redazione ha comunicato che il servizio di informazione è ora disponibile e si sta diffondendo in tempo reale, offrendo agli utenti dettagli sulla situazione stradale e eventuali disagi in corso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione scorrevole priva di particolari criticità Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione da uno sguardo ai cantieri sull'autostrada Roma Napoli per lavori di risanamento della pavimentazione click che dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina 18 marzo sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra anagni-fiuggi Terme e Valmontone dal km 603 e 900 al km 586 e 900 in direzione Firenze di conseguenza sarà chiusa al traffico All'entrata della stazione di Colleferro in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli a seguito di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente avvenuto sul ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook