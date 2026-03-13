Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 13 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale, con l’obiettivo di fornire indicazioni precise ai cittadini che si spostano nella zona. La piattaforma Astral infomobilità si occupa di aggiornare costantemente lo stato delle strade.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente da poco rimosso permangono code residue tra Ferentino e Frosinone verso Napoli Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code tra via dei rutuli Aprilia in direzione di Latina ci possiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino a Tuscolana interna tra Cassia e Salaria tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook