Dopo le condanne di rito per le violenze di Torino, ora il ministro Tajani invita a mostrare unità. Non basta più condannare, serve dimostrare che la società italiana si tiene stretta. È tempo di passare dalle parole ai fatti e dimostrare che non ci sono divisioni.

« In un primo momento tutti hanno condannato le violenze» di Torino. «Ora bisogna dimostrare che siamo tutti uniti. Noi siamo disponibili a farlo». Il giorno dopo il vertice sulla sicurezza convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani fa il punto. In una intervista al Messaggero spiega che sul decreto sicurezza «i lavori sono ancora in corso, ma è necessario puntare sulla parte delle garanzie per le forze dell’ordine per evitare che si ripeta quanto successo a Torino dove gli scontri erano preordinati. Vogliamo impedire anche che chi ha precedenti possa partecipare a manifestazioni violente, un po’ come fatto per gli ultrà allo stadio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tajani: Condannare le violenze va bene. Ora bisogna dimostrare che siamo tutti uniti

Approfondimenti su Tajani violenza

Le recenti vicende legate a furti, truffe e episodi di violenza nei campi rom sollevano ancora una volta il dibattito sulla loro gestione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tajani violenza

Argomenti discussi: Referendum, appello dei vescovi. Marina vede Tajani: battaglia per il Sì; Poliziotti aggrediti durante il corteo Askatasuna, condanna unanime per le violenze. Vertice sulla sicurezza VIDEO; Askatasuna, la condanna alle violenze; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella.

Askatasuna, condanna unanime per le violenze. Vertice sulla sicurezzaRoma, 2 feb. (askanews) - Martedì 3 febbraio si svolgeranno le informative alla Camera e al Senato del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ... notizie.tiscali.it

Violenza durante la manifestazione per Askatasuna, Renzi: In galera chi ha picchiato l'agente, tutte le reazioniUnanime la condanna del mondo della politica dopo quanto accaduto durante il corteo, Cirio: Quelli che ha messo a ferro e a fuoco la città sono dei delinquenti ... torinotoday.it

A Bruxelles ho chiesto a Tajani se è stata solo la repressione delle proteste in Iran a indurre l'Ue ad abbandonare la storica cautela con Teheran e decidere di classificare i Pasdaran come terroristi. Il ministro ha fatto un paragone tra con Gaza: "...stiamo parlan - facebook.com facebook

Una lezione soprattutto alla sinistra, troppo impegnata ad attaccare gli Stati Uniti e a non dire parole chiare di condanna contro il sanguinario regime degli ayatollah iraniani. Noi siamo convintamente accanto ad Antonio Tajani, per il popolo iraniano. x.com